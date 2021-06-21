США предъявили обвинения пяти лицам в незаконном экспорте в Россию военного оборудования

По данным американских властей, двое обвиняемых - 59-летняя Елена Шифрина и 55-летний Владимир Придача (их гражданство не уточняется), проживающие в штате Иллинойс, - были задержаны 17 июня. В документе фигурируют также 45-летний россиянин Борис Полосин, а также граждане Израиля 52-летний Владимир Гохман и 39-летний Игорь Панчерников. Прокуратура США настаивает на том, что они якобы вступили в сговор с целью незаконного экспорта в Россию из США приборов ночного видения и тепловизионных прицелов. По данным властей США, в случае признания виновными обвиняемым грозит заключение сроком до 20 лет.