Беларусь ответит на «экономическое наказание» со стороны Евросоюза

«Выбираем наиболее адекватные меры реагирования из того набора, который мы выработали и о котором доводили сигнал нашим партнерам», - заявил премьер. По его словам, время, когда будут приняты решения, «не за горами».

Премьер указал, что Евросоюз выглядит «цинично и беспринципно», декларируя санкции «ради белорусского народа». Головченко обратил внимание на то, что «экономическое наказание», в частности, против ОАО «МАЗ» вводится потому, что «президент страны назвал его одним из ведущих машиностроительных предприятий», а против ОАО «БЕЛАЗ», «так как глава государства назвал его национальным достоянием и брендом Беларуси».