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Беларусь ответит на «экономическое наказание» со стороны Евросоюза

Русская Планетаиещё 7
23 часа назад
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко прокомментировал введенный Евросоюзом в действие четвертый пакет санкций против белорусских граждан и предприятий. Он пообещал - ограничения не останутся без ответа.
Беларусь ответит на «экономическое наказание» со стороны Евросоюза
Фото: Русская ПланетаРусская Планета
Головченко рассказал, что текст санкций изучает «соответствующая служба».
«Выбираем наиболее адекватные меры реагирования из того набора, который мы выработали и о котором доводили сигнал нашим партнерам», - заявил премьер. По его словам, время, когда будут приняты решения, «не за горами».
Премьер указал, что Евросоюз выглядит «цинично и беспринципно», декларируя санкции «ради белорусского народа». Головченко обратил внимание на то, что «экономическое наказание», в частности, против ОАО «МАЗ» вводится потому, что «президент страны назвал его одним из ведущих машиностроительных предприятий», а против ОАО «БЕЛАЗ», «так как глава государства назвал его национальным достоянием и брендом Беларуси».
В заключение премьер сказал: «У нас достаточно резервов и ресурсов, мы давно готовы к этим условиям». Его слова приводит БелТА.
Ранее введенные 21 июня санкции против Беларуси прокомментировали в МИД республики.
Конфликты,Роман Головченко,МИД,ЕС,Беларусь,
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