В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Боррель заявил, что главы МИД ЕС примут четвертый пакет санкций против Белоруссии

ТАССиещё 2
20 часов назад
БРЮССЕЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Совет ЕС на уровне министров иностранных дел утвердит в понедельник 4-й пакет санкций против Белоруссии в отношении 86 физических лиц и компаний, обсуждение экономических санкций продолжится на саммите глав государств ЕС 24-25 июня, их утвердят уже после саммита. Об этом заявил в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Люксембурге. Его заявление транслировала пресс-служба Совета ЕС.
Боррель заявил, что главы МИД ЕС примут четвертый пакет санкций против Белоруссии
Фото: ТАССТАСС
"Мы согласуем сегодня четвертый пакет санкций против Белоруссии. Новые санкции коснутся 86 физических лиц и компаний", - сообщил он.
"Экономические санкции будут рассмотрены на саммите ЕС 24-25 июня и утверждены после встречи глав государств, - заявил Боррель. - Они будут направлены на белорусский экспорт в Евросоюз, о конкретных отраслях я пока не могу говорить".
Боррель подчеркнул, что ЕС стремился избегать экономических санкций, которые "наносят удар по всей экономике и благосостоянию людей", однако "поскольку правительство [Белоруссии] не меняет свою схему действий, мы должны наращивать давление".
В свою очередь глава МИД Финляндии Пекка Хаависто по прибытии на встречу пояснил, что ЕС примет сегодня санкции за "нарушения прав человека и давление на оппозицию", а также дополнительные санкции за принуждение к посадке самолета Ryanair". Он подчеркнул, что страны Евросоюза будут придерживаться единой позиции, требуя освобождения всех политических заключенных и задержанных в Белоруссии.
Хаависто также пообещал, что Евросоюз будет поддерживать контакты с белорусской оппозицией, находящейся за рубежом, в частности, встреча глав МИД ЕС начнется с рабочего завтрака с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.
Конфликты,Светлана Тихановская,Жозеп Боррель,Пекка Хаависто,Совет Европы,МИД,ЕС,ИТАР-ТАСС,Брюссель,Люксембург,Беларусь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители