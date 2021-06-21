Боррель заявил, что главы МИД ЕС примут четвертый пакет санкций против Белоруссии

БРЮССЕЛЬ
, 21 июня. /ТАСС/. Совет ЕС
на уровне министров иностранных дел утвердит в понедельник 4-й пакет санкций против Белоруссии
в отношении 86 физических лиц и компаний, обсуждение экономических санкций продолжится на саммите глав государств ЕС
24-25 июня, их утвердят уже после саммита. Об этом заявил в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
по прибытии на встречу глав МИД
ЕС в Люксембурге
. Его заявление транслировала пресс-служба Совета ЕС.