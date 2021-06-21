Боррель заявил, что главы МИД ЕС примут четвертый пакет санкций против Белоруссии

БРЮССЕЛЬ , 21 июня. /ТАСС/. Совет ЕС на уровне министров иностранных дел утвердит в понедельник 4-й пакет санкций против Белоруссии в отношении 86 физических лиц и компаний, обсуждение экономических санкций продолжится на саммите глав государств ЕС 24-25 июня, их утвердят уже после саммита. Об этом заявил в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Люксембурге . Его заявление транслировала пресс-служба Совета ЕС.

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"Мы согласуем сегодня четвертый пакет санкций против Белоруссии. Новые санкции коснутся 86 физических лиц и компаний", - сообщил он.

"Экономические санкции будут рассмотрены на саммите ЕС 24-25 июня и утверждены после встречи глав государств, - заявил Боррель. - Они будут направлены на белорусский экспорт в Евросоюз, о конкретных отраслях я пока не могу говорить".

Боррель подчеркнул, что ЕС стремился избегать экономических санкций, которые "наносят удар по всей экономике и благосостоянию людей", однако "поскольку правительство [Белоруссии] не меняет свою схему действий, мы должны наращивать давление".

В свою очередь глава МИД Финляндии Пекка Хаависто по прибытии на встречу пояснил, что ЕС примет сегодня санкции за "нарушения прав человека и давление на оппозицию", а также дополнительные санкции за принуждение к посадке самолета Ryanair". Он подчеркнул, что страны Евросоюза будут придерживаться единой позиции, требуя освобождения всех политических заключенных и задержанных в Белоруссии.