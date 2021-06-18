Заболеваемость туберкулезом в России достигла минимума за все время наблюдений

"РФ ставит проблему профилактики, диагностики и лечения туберкулеза в рамках приоритетных государственных задач, благодаря чему нам удалось добиться стабилизации ситуации в стране. В настоящее время мы свидетельствуем исторический минимум заболеваемости туберкулезом в России за все периоды статистического наблюдения. За последние 20 лет заболеваемость туберкулезом в РФ снизилась практически в три раза, а показатель смертности снизился почти в пять раз", - сообщил министр, выступая на Виртуальном мероприятии высокого уровня Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ), посвященном глобальному стремлению к расширению масштабов профилактики туберкулеза.