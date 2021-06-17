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Белый дом заявил, что Байден открыто бросил Путину вызов по целому ряду вопросов

Газета.Ruиещё 1
11 часов назад
Президент США Джо Байден в ходе двустороннего саммита РФ-США открыто бросил вызов своему российскому коллеге Владимиру Путину по целому ряду вопросов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. По его словам, Вашингтон обрисовал Москве "ясные пределы" действий, которые считает неприемлемыми в киберпространстве. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле "Ла Гранж" в Женеве 16 июня. Переговоры состояли из двух частей: в узком и расширенном составах. В общей сложности встреча продлилась около 4,5 часов. После нее состоялись отдельные пресс-конференции: сначала с журналистами пообщался российский глава государства, после — американский. Ранее СМИ сообщали, что Байден передал Путину список ключевых секторов, которые не должны подвергаться кибератакам.
Белый дом заявил, что Байден открыто бросил Путину вызов по целому ряду вопросов
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Конфликты,Джозеф Байден,Владимир Путин,Соединенные Штаты,
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