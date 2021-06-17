Песков заявил, что наметок по проведению следующей встречи Путина и Байдена пока нет

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"Неизвестно", - ответил он на вопрос о том, когда может состояться следующий саммит. Представитель Кремля уточнил, что возможные сроки проведения такой встречи не обсуждались.

"При необходимости президенты легко говорят по телефону. Но встречи тоже нужны по мере того, как копится потенциал таких тупиковых вопросов, которые нужно обсуждать на высшем уровне", - заметил Песков. Однако, по его словам, по организации нового саммита "пока никаких наметок нет".

Отвечая на вопрос, может ли такая встреча состояться до конца года, представитель Кремля заметил: "Слушайте, мы с вами живем в пандемийном мире". "Так надолго сейчас никто не планирует в плане личных встреч", - добавил он.

Переговоры по стратегической стабильности

Как отметил представитель Кремля, Россия и США понимают, что нужно как можно скорее начинать переговоры по стратегической стабильности и контролю за вооружениями. Отвечая на соответствующий вопрос, Песков заметил, что у лидеров не было задачи договариваться о сокращении вооружений. "Никто и не пытался. Это процесс, в который предстоит вовлечь огромное количество экспертов по линии разных ведомств", - сказал он.

При этом, по его словам, "есть понимание [того], что нужно как можно скорее садиться за разговор по стратстабильности и контролю над вооружениями".