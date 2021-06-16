Байден заявил о нежелании России выглядеть «Верхней Вольтой с ядерным оружием»

По его словам, сейчас Москва находится в «очень, очень трудном положении» и на нее оказывает давление Пекин. Байден, отвечая на вопрос о том, как можно быть уверенным в выполнении российской сторо
ной своих обещаний, отметил, что Россия желает оставаться мировой державой. При этом он подчеркнул, что Москва не хочет, чтобы ее «знали, как сказал один критик, в качестве Верхней Вольты с ядерными ракетами». Отмечается, что Верхней Вольтой до 1984 года называлась страна в Западной Африке Буркина-Фасо.