Переговоры Путина и Байдена в узком составе закончились

«Закончили узкий [состав]», — сказал представитель Кремля

Согласно первоначальному плану, общение в узком составе должно было продлиться приблизительно один час 15 минут, однако реально беседа глав государств продлилась почти два часа, завершившись в 16:19 по московскому времени.

В начале беседы Путин выразил надежду, что переговоры окажутся продуктивными. Он поблагодарил президента США за инициативу провести встречу. Американский лидер заявил, что рассчитывает обсудить сферы потенциального сотрудничества и разногласия, отметив, что «всегда лучше встречаться лицом к лицу».

Встреча российского и американского президентов проходит 16 июня в Женеве. Она должна продлиться пять часов.