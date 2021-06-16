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Переговоры Путина и Байдена в узком составе закончились

Lenta.ru
9 часов назад
Переговоры в Женеве президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом в узком составе закончились. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает ТАСС в среду, 16 июня.
Переговоры Путина и Байдена в узком составе закончились
Фото: Lenta.ruLenta.ru
«Закончили узкий [состав]», — сказал представитель Кремля.
Согласно первоначальному плану, общение в узком составе должно было продлиться приблизительно один час 15 минут, однако реально беседа глав государств продлилась почти два часа, завершившись в 16:19 по московскому времени.
В начале беседы Путин выразил надежду, что переговоры окажутся продуктивными. Он поблагодарил президента США за инициативу провести встречу. Американский лидер заявил, что рассчитывает обсудить сферы потенциального сотрудничества и разногласия, отметив, что «всегда лучше встречаться лицом к лицу».
Встреча российского и американского президентов проходит 16 июня в Женеве. Она должна продлиться пять часов.
Ожидается, что лидеры двух стран обсудят двусторонние отношения, международную повестку, вопросы стратегической стабильности, урегулирование региональных конфликтов, а также сотрудничество в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.
Конфликты,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,
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