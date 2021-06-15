Путин продлил срок временного пребывания мигрантов в РФ без санкций

В тексте документа подчеркивается, что до указанной даты власти не будут принимать решений в отношении иностранных граждан или лиц без гражданства, направленных на принудительное выдворение за пределы страны, выдворение «в форме контролируемого самостоятельного выезда», депортации или передаче иностранному государству в соответствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии, а также решений о запрете въезда на территорию страны или нежелательности пребывания (проживания) в стране или о сокращении срока временного пребывания на территории России.