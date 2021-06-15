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Россия готова встречно передать США заключенных американцев

Газета.Ruиещё 2
14 часов назад
Россия готова встречно передать США американских граждан, отбывающих в РФ сроки, задействовав механизм Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц. Об этом в интервью "Известиям" заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. При этом дипломат добавил, что осужденный в России за шпионаж Пол Уилан в их число не входит. "Были на прежних этапах некоторые обсуждения того, кого именно в данной связи мы могли бы иметь в виду, но господина Пола Уилана в тех списках, в тех перечнях и в тех упоминаниях, которые нами делались, не было, и сейчас этот вопрос неактуален, он не рассматривается в данном контексте", - сказал Рябков. Пол Уилан был задержан 28 декабря 2018 года в Москве. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации. 15 июня 2020 года Мосгорсуд признал задержанного виновным в шпионаже против России и назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что может рассмотреть обмен заключенными между Россией и США.
Россия готова встречно передать США заключенных американцев
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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