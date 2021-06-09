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В Швейцарии арестовали гражданина России по запросу США

Газета.Ruиещё 1
3 часа назад
В Швейцарии арестовали гражданина России Владислава Клюшина по запросу США. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя Федерального офиса юстиции Швейцарии Игнрид Райзер. Мужчина был задержан в кантоне Вале 21 марта 2021 года и помещен под экстрадиционный арест. Во время допроса россиянин заявил, что он против экстрадиции в Соединенные Штаты. 19 апреля 2021 года американское посольство в Берне официально запросило экстрадицию Клюшина на основании двустороннего договора об экстрадиции между Швейцарией и США. По словам Райзер, российский гражданин обвиняется в инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов с участием нескольких сообщников. Пока решение об экстрадиции Клюшина может быть обжаловано в Федеральном уголовном суде - суде последней инстанции. При этом Райзер уточнила, что в случаях, когда речь может идти о политическом преступлении или политически мотивированном преследовании, или когда об этом заявляет лицо, подвергающееся преследованию, Федеральный уголовный суд (ФУС) выносит решение в первой инстанции по запросу Федерального офиса. Решения ФУС, если дело имеет особую важность, могут быть обжалованы в Федеральном верховном суде - суде последней инстанции. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, будет ли на встрече в Женеве российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом затрагиваться тема осужденных российских граждан в Соединенных Штатах.
В Швейцарии арестовали гражданина России по запросу США
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Конфликты,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Россия,Берн,Швейцария,Соединенные Штаты,
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