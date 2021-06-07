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Стала известна дата телефонного разговора Зеленского и Байдена

Газета.Ruиещё 7
6 часов назад
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден проведут телефонный разговор в понедельник, 7 июня. Об этом заявил советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк, пишет РИА "Новости". "Сегодня будет телефонный разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена, в рамках которого произойдет обмен мнениями по острым вопросам глобальной повестки", - сказал Подоляк. По его словам, в первую очередь политики будут обсуждать ситуацию на восточной границе Украины, а также отношения Киева и Москвы. Ранее СМИ писали, что в Белом доме передумали устраивать встречу президента США Джо Байдена с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Отмечается, что переговоры американского и украинского лидеров были отсрочены из-за смены руководства "Нафтогаза" (украинская госкомпания по добыче, транспортировке и переработке нефти и природного газа). Также источник портала в Белом доме рассказал, что в администрации Байдена обеспокоены тем, что этот шаг ведет к отказу украинского президента от усилий по борьбе с коррупцией.
Стала известна дата телефонного разговора Зеленского и Байдена
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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