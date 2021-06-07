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Госдума намерена осудить определение Украиной малочисленных народов

ИА Regnumиещё 10
8 часов назад
Госдума на пленарном заседании 8 мая обсудит заявление в связи с внесением в Верховную раду Украины проекта закона о «коренных народах Украины». Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 мая, об этом сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев по итогам заседания Совета Думы.
Госдума призывает осудить проект об исключении русских из коренных народов Украины
Фото: ИА RegnumИА Regnum
«Мы считаем это решение граничащим с самыми худшими формами национализма», — сказал Исаев.
Госдума рассматривает внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект как «оскорбление исторической памяти, новую попытку вбить клин между украинским, русским и другими коренными народами Украины», следует из документа. Парламентарии обращаются в международным парламентские организации в том числе в ПА ОДКБ, ПА ОБСЕ и ПАСЕ, а также парламентам государств — членов Европейского союза с призывом осудить предпринятую на Украине попытку разделить ее население на «коренное» и «некоренное», которая может иметь самые серьезные последствия для самого существования Украины как государства.
Президент Украины Владимир Зеленский в мае 2021 года внес в Верховную раду Украины законопроект «О коренных народах Украины». В качестве коренных народов законопроект выделяет исключительно крымских татар, караимов и крымчаков, проживающих в Крыму.
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