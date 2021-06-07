Госдума призывает осудить проект об исключении русских из коренных народов Украины

Госдума рассматривает внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским
законопроект как «оскорбление исторической памяти, новую попытку вбить клин между украинским, русским и другими коренными народами Украины», следует из документа. Парламентарии обращаются в международным парламентские организации в том числе в ПА ОДКБ, ПА ОБСЕ
и ПАСЕ, а также парламентам государств — членов Европейского союза
с призывом осудить предпринятую на Украине попытку разделить ее население на «коренное» и «некоренное», которая может иметь самые серьезные последствия для самого существования Украины как государства.