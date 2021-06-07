Госдума призывает осудить проект об исключении русских из коренных народов Украины

«Мы считаем это решение граничащим с самыми худшими формами национализма», — сказал Исаев.

Президент Украины Владимир Зеленский в мае 2021 года внес в Верховную раду Украины законопроект «О коренных народах Украины». В качестве коренных народов законопроект выделяет исключительно крымских татар, караимов и крымчаков, проживающих в Крыму.