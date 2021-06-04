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Песков предостерег от завышенных ожиданий от встречи Путина и Байдена

Газета.Ruиещё 1
3 часа назад
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков предостерег от завышенных ожиданий в преддверии саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом пишет ТАСС.
Песков предостерег от завышенных ожиданий от встречи Путина и Байдена
Фото: ReutersReuters
"Настолько велик потенциал наших разногласий и даже конфликтных каких-то моментов в наших двусторонних отношениях, что ожидать каких-то подвижек в достижении понимания не приходится. Но иногда соглашаться в том, что мы не соглашаемся, тоже полезно", — сказал он.
Песков подчеркнул, что встреча является "очень и очень важной", а также хорошим шагом на фоне плачевного состояния российско-американских отношений.
Ранее бывший заместитель министра обороны Соединенных Штатов, обозреватель Джед Баббин заявил, что в том случае, если цель предстоящего саммита лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве заключается в восстановлении "предсказуемости и стабильности" между двумя государствами, то он не имеет никакого смысла. Президенты России и Соединенных Штатов встретятся в Женеве 16 июня.
Конфликты,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,Соединенные Штаты,
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