Песков предостерег от завышенных ожиданий от встречи Путина и Байдена

Песков подчеркнул, что встреча является "очень и очень важной", а также хорошим шагом на фоне плачевного состояния российско-американских отношений.

Ранее бывший заместитель министра обороны Соединенных Штатов, обозреватель Джед Баббин заявил, что в том случае, если цель предстоящего саммита лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве заключается в восстановлении "предсказуемости и стабильности" между двумя государствами, то он не имеет никакого смысла. Президенты России и Соединенных Штатов встретятся в Женеве 16 июня.