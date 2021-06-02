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Кравчук назвал США «самой сильной, демократической и авторитетной» страной

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
3 часа назад
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что не видит причин для возражения стран «нормандского формата» против участия США.
Кравчук оценил возможное присоединение США к «нормандскому формату»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По его мнению, «минский» и «нормаднский» форматы не работают, это «и есть главный вопрос, который смущает» Украину. Кравчук заявил о необходимости «добиться решения конфликта, возвращения территорий, утраченных Украиной». По его мнению, указанные форматы сейчас не позволяют этого сделать, передает UNN.
«Я думаю, надо точно договориться с США, чтобы они заявили о том, что Соединенные Штаты Америки дают согласие принимать активное и непосредственное участие (независимо от того, на каком уровне) в формате, который имеет задачу решить вопрос кризиса, конфликта и войны на Донбассе и возвращения Украине ее территорий, в том числе Крыма, - это первое, что нужно сделать», – приводит его слова РИА «Новости».
Кравчук считает, что в случае соответствующего заявления со стороны Вашингтона, необходимо будет «обсудить этот вопрос в «нормандском формате» четырем», так как его следует решить консенсусом. Сам Кравчук при этом «не видит каких-то причин, чтобы кто-то возражал, почему не могут участвовать» США. Он заявил, что США – «самая сильная, демократическая и авторитетная страна мира».
При этом Кравчук не исключает, что Москва может отказаться или поставить собственные ультиматумы. Однако, по его словам, когда «все вместе, большинство участников скажут «да», а Россия – «нет», то надо объяснить, почему нет». В этом случае, заявил Кравчук, «станет очевидно, чего хочет Россия». Он утверждает, что Москва якобы «хочет войны». «Когда Россия откажется, то станет очевидно, что ведет войну Россия», – сказал он.
Напомним, Кравчук заявил, что переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе должны быть обязательно перенесены в одну из нейтральных европейских стран – Швейцарию или Финляндию, поскольку из-за ситуации вокруг Белоруссии Минск не может оставаться площадкой переговоров. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не Кравчуку принимать решение о формате работы контактной группы.
Конфликты,Леонид Кравчук,Сергей Лавров,РИА Новости,Соединенные Штаты,Украина,
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