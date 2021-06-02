Морская коалиция: в Сирии созрел новый фронт против Турции

Греция и Кипр готовятся возобновить работу своих посольств в Дамаске . Решение, которое нарушает общеевропейский консенсус по поводу легитимности сирийского правительства, выглядит как демонстративная попытка создать дипломатический буфер против военно-политического влияния Турции , являющейся на сегодня единственным эффективным гарантом сирийских повстанцев. Но логика греко-кипрского решения имеет и более глубокий, экономический подтекст.

О том, что Греция и Кипр решили возобновить полноценную работу своих диппредставительств, первыми сообщили греческие СМИ. Позже данные подтвердили в Никосии. Поверенный в её делах в Дамаске подписал договорённости с Сирийской коллегией адвокатов по поводу аренды нового помещения для кипрского посольства.

На этой неделе сирийская журналистка Сара Саллум распространила фотографии, на которых видно, как в дипломатическом квартале в Дамаске уже развеваются флаги Греции, Кипра, Венгрии Сербии . Ожидалось, что страны сделают шаг в сторону восстановления дипломатического присутствия раньше, однако планы нарушила пандемия.

Среди европейских столиц, принявших решение восстановить контакты с сирийским правительством, оказавшимся в международной изоляции из-за силового подавления антиправительственных выступлений на заре «арабской весны», первой стал Будапешт . Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в 2019 году отмечал, что критика этого решения «крайне несправедлива». По его словам, у многих западных игроков, в том числе государств Центральной Европы, сохраняются каналы обратной связи с официальным Дамаском, поэтому глава венгерского МИДа призвал западное сообщество не придерживаться политики двойных стандартов.

Антитурецкий альянс

Инициатива Греции и Кипра не могла не быть интерпретирована как попытка сформировать буфер против распространения влияния Турции, которая является одной из стран — гарантов астанинского процесса. Анкара находится в состоянии конфронтации с Никосией и Афинами из-за целого ряда неразрешённых территориальных споров в Восточном Средиземноморье. В Сирии же она представляет интересы умеренных оппозиционных группировок, которые сконцентрированы в северных районах.

В последние годы было видно искреннее желание Турции найти и прагматичный подход к официальному Дамаску: сообщалось о неоднократном контакте стран по линии разведывательных ведомств главным образом для того, чтобы найти общий язык по статусу курдских военизированных формирований.

В разговоре с NEWS.ru бывший спецпредставитель Госдепартамента по политическому переходу в Сирии Фред Хоф признал, что шаг Греции и Кипра выглядит как попытка уколоть Турцию, но указал на то, что восстановление дипотношений может дать неправильный сигнал президенту Башару Асаду

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Author: Фред Хоф [ бывший спецпредставитель Госдепартамента по политическому переходу в Сирии ]

Отношения между греческим православным духовенством в Греции, на Кипре и в Сирии, возможно, также поспособствовали этому шагу. В идеале Афины и Никосия могли бы потребовать, чтобы режим Асада воздерживался от государственного терроризма, который создаёт новые волны беженцев. Но вполне возможно, что они ничего не получили за свой жест, который вряд ли будет скопирован более последовательными членами Европейского союза

Опасность для Греции и Кипра — в случае их стремления развивать двусторонние отношения с Сирией — создаёт и так называемый закон Цезаря, который обеспечивает базу для американских санкций против тех иностранных правительств, предприятий или частных лиц, которые решат вести бизнес в различных секторах сирийской экономики.

Свои люди в Европе

В действительности у восстановления дипломатического присутствия Греции и Кипра в Дамаске есть более простое объяснение: сирийское правительство долгое время использовало соседей по средиземноморскому региону в качестве своей «лестницы» в ЕС.

Ещё пять лет назад разведывательные ведомства некоторых европейских государств делились опасениями, что корабли российского ВМФ — в обход санкционного режима ЕС — якобы ведут топливные поставки в Арабскую Республику, используя гавани Греции и Кипра. Эта тревога только увеличилась с появлением сообщений о появлении устойчивого транспортного коридора между контролируемой правительственными войсками территорией Сирии и Восточной Ливией. В частности, в «негуманитарных» морских походах в Арабскую Республику через Кипр Москву обвинял экс-госсекретарь Майкл Помпео

Что касается Греции, то она, по широко распространённому мнению, сыграла решающую роль в выживании сирийского правительства, покупая у него фосфаты по теневой схеме. Как считается, именно негласная греческая поддержка помогала Асаду держаться на плаву на протяжении всего вооружённого конфликта. Некоторые из отставных европейских дипломатов даже вспоминают, что именно Афины в 2012 году боролись с тем, чтобы санкции ЕС задели сирийский экспорт этого вида минералов.