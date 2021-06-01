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Зеленский призвал Германию предоставить Украине оборонительное оружие

Газета.Ruиещё 6
7 часов назад
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Германия могла бы больше помочь украинскому государству, предоставив ему оборонительное оружие. Соответствующее заявление политик сделал в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Ангела Меркель (канцлер ФРГ - ред.) многое сделала для Украины. Это правда. И я ей очень благодарен как украинец. Мы хотим большего, и я от нее ожидал большего, особенно в "нормандском формате"", - сказал Зеленский. По его словам, то, что Берлин делает для Украины, он делает для себя. Президент отметил, что у Германии есть штурмовые винтовки, радиотехника, военная техника. Кроме того, ФРГ - одна из передовых стран в автомобилестроении. Зеленский также отметил, что у Германии есть геополитическое оружие. Ранее Зеленский в очередной раз заявил о необходимости нового формата переговоров по урегулированию ситуации на юго-востоке страны.
Зеленский призвал Германию предоставить Украине оборонительное оружие
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Конфликты,Ангела Меркель,Владимир Зеленский,Украина,Германия,
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