Зеленский призвал Германию предоставить Украине оборонительное оружие

Президент Украины Владимир Зеленский
заявил, что Германия
могла бы больше помочь украинскому государству, предоставив ему оборонительное оружие. Соответствующее заявление политик сделал в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Ангела Меркель
(канцлер ФРГ - ред.) многое сделала для Украины. Это правда. И я ей очень благодарен как украинец. Мы хотим большего, и я от нее ожидал большего, особенно в "нормандском формате"", - сказал Зеленский. По его словам, то, что Берлин делает для Украины, он делает для себя. Президент отметил, что у Германии есть штурмовые винтовки, радиотехника, военная техника. Кроме того, ФРГ - одна из передовых стран в автомобилестроении. Зеленский также отметил, что у Германии есть геополитическое оружие. Ранее Зеленский в очередной раз заявил о необходимости нового формата переговоров по урегулированию ситуации на юго-востоке страны.