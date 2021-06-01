Фрагменты телефонного разговора, на которых мужчина с голосом, похожим на голос главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, якобы обсуждает поставки угля из Донбасса, опубликовала 31 мая команда Bihus на своём канале в YouTube.
По утверждению авторов ролика, переговоры велись 2014 2015 годах, в то время, когда Украина начала так называемую антитеррористическую операцию против Донецкой и Луганской Народных Республик.
«С началом войны часть украинского угля оказалась под контролем оккупантов. И пока власть уверяла, что Украина покупать уголь у боевиков не будет, Медведчук уже вел переговоры», — утверждают в Bihus.