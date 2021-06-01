Добавим, опубликованный ролик не содержит полноценных записей разговоров. Материал склеен из различных фрагментов с вставками комментариев от самих «расследователей».

Ранее эксперт ИА REGNUM сообщал, что целью «разоблачений Медведчука» является очернение политика в свете возбужденного против него дела о госизмене и в преддверии парламентских выборов на Украине.