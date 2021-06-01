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На Украине опубликовали новую запись «прослушки Медведчука»

ИА Regnumиещё 3
15 часов назад
Фрагменты телефонного разговора, на которых мужчина с голосом, похожим на голос главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, якобы обсуждает поставки угля из Донбасса, опубликовала 31 мая команда Bihus на своём канале в YouTube.
По утверждению авторов ролика, переговоры велись 2014 2015 годах, в то время, когда Украина начала так называемую антитеррористическую операцию против Донецкой и Луганской Народных Республик.
«С началом войны часть украинского угля оказалась под контролем оккупантов. И пока власть уверяла, что Украина покупать уголь у боевиков не будет, Медведчук уже вел переговоры», — утверждают в Bihus.
Собеседником Медведчука авторы канала назвали занимавшего тогда должность заместителя главы правительства РФ Дмитрия Козака.
Добавим, опубликованный ролик не содержит полноценных записей разговоров. Материал склеен из различных фрагментов с вставками комментариев от самих «расследователей».
Ранее эксперт ИА REGNUM сообщал, что целью «разоблачений Медведчука» является очернение политика в свете возбужденного против него дела о госизмене и в преддверии парламентских выборов на Украине.
Конфликты,Дмитрий Козак,Виктор Медведчук,Правительство РФ,ИА REGNUM,Украина,
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