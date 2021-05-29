Корейский тупик для США: Байден наступает на грабли Трампа

Последнее, однако, выглядит просто беспрецедентно. Как говорится, «может вам еще и ключи от квартиры, где деньги лежат?». Не только в КНДР, но и в Китае
ядерный арсенал составляет строжайшую, надежно охраняемую государственную тайну. Пекин и не обязан его обнародовать, ибо не является участником двустороннего российско-американского договора СНВ-3, недавно продленного до 2026 года; его стратегический арсенал несопоставим с российским и американским, он значительно меньше. Что же касается потенциала ядерных РСМД, количественные и качественные показатели которого действительно увеличиваются, то это отвечает оборонительной необходимости. Навязывая противостояние в близлежащих акваториях, прежде всего в Южно-Китайском море, американские АУГ — авианосные ударные группы — постоянно курсируют вблизи побережья, и Китай вынужден брать их под прицел. С КНДР же все еще сложнее. Страна не является участником ДНЯО и не должна соблюдать созданные вокруг этого договора международные «правила», если считает, что они наносят ущерб ее национальным интересам. Тем более абсурдно требовать от нее показать данные о своем ядерном арсенале, как того требует Байден. Да и вообще непонятно, как можно «не признавать» ядерного статуса КНДР, как об этом неоднократно заявляла американская сторона, совсем недавно госсекретарь Энтони Блинкен
интересовался количеством боеприпасов и средств доставки. Некий когнитивный диссонанс получается. Они бы у Израиля
спросили на эту тему, который тоже не участник ДНЯО, поэтому беспрепятственно владеет ядерным оружием, но никаким санкциям за это не подвергается. Разумеется, официально в Вашингтоне никто это комментировать не станет, неофициально же неоднократно звучали намеки на то, что для Израиля ядерное оружие — единственный способ обеспечить безопасность в условиях враждебного окружения. Но для Северной Кореи, которая с двух сторон омывается морями, в которых находятся американские ВМС, а с третьей граничит с Югом, где размещен военный контингент США, разве не та же ситуация и не те же угрозы? Или «что можно Юпитеру, не дозволено быку» — в полном соответствии с традиционными американскими представлениями о двойных стандартах?