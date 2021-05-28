Украина и США обсудили противодействие «Северному потоку — 2»

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провёл телефонный разговор с членом сенатского украинского кокуса конгресса США сенатором Джони Эрнстом. Дмитрий Кулеба и Джони Эрнст обсудили противодействие завершению строительства «Северного потока — 2», — сообщили в пресс-службе МИД.

В ходе беседы Кулеба заявил, в частности, что трубопровод «непременно ухудшит ситуацию с диверсификацией поставок энергоресурсов европейским потребителям» и просто подорвёт энергетическую безопасность Украины и Европы.

«Реализация этого проекта предоставит РФ возможность использовать энергетику как дополнительный инструмент гибридной войны против Запада», — подчеркнул глава украинского МИД.

«Северный поток — 2» представляет собой две нитки газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Он пройдёт от побережья России по дну Балтийского моря до Германии.

Против реализации проекта активно выступают Украина, США и ряд европейских стран.