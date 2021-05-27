Песков назвал «извинения» Путина перед Лукашенко фигурой речи

Представитель Кремля также уточнил, что обсуждение третьих стран и их лидеров "не совсем принято в международной практике" и назвал прозвучавшие в разговоре с Лукашенко слова президента РФ "скорее фигурой речи".

"Но президент Путин весьма корректен, и он посчитал необходимым проинформировать белорусского коллегу о том, что эта проблематика затрагивались", - добавил Песков. При этом пресс-секретарь главы государства не стал приводить конкретных цитат из разговора Путина и Лукашенко. "Нет, цитат нет. Вы знаете, что это касается двусторонних контактов президента один на один, мы никогда не приводим какие-то дословные выдержки", - отметил он.