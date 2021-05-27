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В Кремле назвали "извинения" Путина перед Лукашенко фигурой речи

ТАСС
3 часа назад
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "извинения" российского лидера Владимира Путина перед президентом Белоруссии Александром Лукашенко фигурой речи и дипломатической корректностью.
Песков назвал «извинения» Путина перед Лукашенко фигурой речи
Фото: ТАССТАСС
"Я бы сказал так: это политдипломатическая корректность", - сказал Песков журналистам в четверг, комментируя слова Лукашенко о том, что Владимир Путин якобы извинился перед ним за то, что обсуждал Белоруссию с президентом США Джо Байденом.
Представитель Кремля также уточнил, что обсуждение третьих стран и их лидеров "не совсем принято в международной практике" и назвал прозвучавшие в разговоре с Лукашенко слова президента РФ "скорее фигурой речи".
"Поэтому это не стоит воспринимать как непосредственные извинения", - подчеркнул пресс-секретарь президента.
"Но президент Путин весьма корректен, и он посчитал необходимым проинформировать белорусского коллегу о том, что эта проблематика затрагивались", - добавил Песков. При этом пресс-секретарь главы государства не стал приводить конкретных цитат из разговора Путина и Лукашенко. "Нет, цитат нет. Вы знаете, что это касается двусторонних контактов президента один на один, мы никогда не приводим какие-то дословные выдержки", - отметил он.
По словам Пескова, такую ремарку в разговоре с Лукашенко Путин сделал по собственной инициативе. "Он делает это постоянно, [информирует] своего белорусского коллегу о имевших место контактах", - заключил Песков.
Конфликты,Александр Лукашенко,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Беларусь,Соединенные Штаты,
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