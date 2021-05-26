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Пушков назвал 21 век роковым для США

Газета.Ruиещё 4
39 минут назад
Сенатор Алексей Пушков предрек для США тяжелые времена. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Таким образом он прокомментировал новости о серии убийств с огнестрельным оружием на территории Соединенных Штатов. "Относительно устойчивый баланс, который поддерживался в стране в 20 веке, взорвался, а в 2020-м страна слетела с катушек. Прежней Америки уже нет — от нее остался только миф, да и он сильно потускнел. "Американская мечта" умирает на глазах. И вряд ли что способно ее возродить. Период расцвета США позади. Судя по всему, 21 век станет роковым для США", — заявил парламентарий. Кроме того, Пушков подчеркнул, что американская сторона деградирует как политически, так и социально. Ранее президент США Джо Байден в ходе выступления в Конгрессе сообщил, что насилие с использованием огнестрельного оружия стало настоящей эпидемией для страны.
Пушков предрек тяжелые времена "слетевшей с катушек" Америке
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Конфликты,Алексей Пушков,Джозеф Байден,Соединенные Штаты,
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