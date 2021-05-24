Россиянка Сапега призналась в публикации данных белорусских силовиков

В показанном в эфире государственного телеканала СТВ видео девушка заявила, что является редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», который публикует личные данные силовиков.

Ранее сообщалось, что белорусский оппозиционер Протасевич записал видеообращение из СИЗО

Один из основателей Telegram-канала NEXTA говорит, что не имеет проблем со здоровьем, находится в СИЗО 1 Минска и сотрудничает со следствием.

«Могу заявить, что никаких проблем со здоровьем, в частности — с сердцем, у меня нет. Отношение ко мне правоохранителей «максимально корректное», — сказал он.

Напомним, 23 мая Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после принудительной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. Вместе с ним была задержана его подруга, россиянка София Сапега.