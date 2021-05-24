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Россиянка Сапега призналась в публикации данных белорусских силовиков

Свободная прессаиещё 1
24 мая 2021
Арестованная в месте с Романом Протасевичем в Минске гражданка РФ София Сапега призналась в публикации данных белорусских силовиков.
В показанном в эфире государственного телеканала СТВ видео девушка заявила, что является редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», который публикует личные данные силовиков.
Ранее сообщалось, что белорусский оппозиционер Протасевич записал видеообращение из СИЗО.
Один из основателей Telegram-канала NEXTA говорит, что не имеет проблем со здоровьем, находится в СИЗО 1 Минска и сотрудничает со следствием.
«Могу заявить, что никаких проблем со здоровьем, в частности — с сердцем, у меня нет. Отношение ко мне правоохранителей «максимально корректное», — сказал он.
Напомним, 23 мая Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после принудительной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. Вместе с ним была задержана его подруга, россиянка София Сапега.
В Белоруссии Протасевич обвиняется сразу по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA белорусские власти считают экстремистским.
Конфликты,София Сапега,Роман Протасевич,ФСИН,Россия,Минск,
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