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Водная блокада: Крым готовит Киеву иск на 1,5 трлн рублей

News.ruиещё 1
4 часа назад
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что на полуострове завершается подготовка иска к Украине о взыскании ущерба, причинённого водной блокадой, сообщает РИА Новости.
Глава рабочей группы по оценке ущерба отметил, что сумма ущерба в настоящий момент составляет 1,47 трлн рублей.
Процесс идёт. Мы подходим к финишу в части подготовки иска в судебные инстанции Республики Крым о взыскании ущерба, который понёс Крым от водной блокады, устроенной Украиной, — пояснил Фикс.
Он добавил, что иск ещё будет обсуждаться на заседании рабочей группы, а затем его передадут в суд.
Ранее стало известно, что заявление бывшего главы МИД Украины Павла Климкина о том, что для возвращения Крыма Киеву следует сохранить водную блокаду полуострова, нужно считать «хайпом». Об этом заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.
Конфликты,Руслан Бальбек,Ефим Фикс,Павел Климкин,Госдума,МИД,РИА Новости,Республика Крым,Киев,Украина,
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