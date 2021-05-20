ХАМАС назвал сроки и условия для перемирия с Израилем

Ранее в среду Байден позвонил Нетаньяху, их разговор стал четвертым с начала последнего обострения конфликта между Израилем и Палестиной. В Белом доме рассказали, что американский лидер призвал Израиль к деэскалации и заключению соглашения о прекращении огня с палестинскими группировками. В тот же день агентство Reuters
сообщило со ссылкой на источник в Египте, выступающем посредником между Израилем и Палестиной, что стороны конфликта в принципе согласились на перемирие, однако детали соглашения до сих пор обсуждаются.