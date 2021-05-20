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В США захотели запретить признавать суверенитет России над Крымом

Деловая газета "Взгляд"иещё 9
3 часа назад
Комитет по международным делам палаты представителей конгресса США единогласно поддержал законопроект, запрещающий федеральным министерствам и агентствам признавать суверенитет России над Крымом.
В США решили запретить признание суверенитета России над Крымом
Фото: Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"
В документе речь идет о «действиях или поддержке, означающей или подразумевающей признание суверенитета России над Крымом, воздушным пространством над его территорией или водами». Его в феврале внес в нижнюю палату конгресса представитель демократов от штата Вирджиния Геральд Коннолли, передает РИА «Новости».
Автор законопроекта заявил, что перед слушаниями «провел телефонный разговор с представителем парламентского большинства Украины, который призвал к скорейшим действиям по «Закону о непризнании аннексии Крыма».
Представитель Техаса во время слушаний предложил дополнить инициативу требованием введения санкций против трубопровода «Северный поток – 2», но затем отказался от этого по просьбе автора документа. После одобрения на уровне комитета законопроект переходит на рассмотрение всего состава палаты представителей, а дальше, если его одобрят, в сенат.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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