В США решили запретить признание суверенитета России над Крымом

Автор законопроекта заявил, что перед слушаниями «провел телефонный разговор с представителем парламентского большинства Украины, который призвал к скорейшим действиям по «Закону о непризнании аннексии Крыма».

Представитель Техаса во время слушаний предложил дополнить инициативу требованием введения санкций против трубопровода «Северный поток – 2», но затем отказался от этого по просьбе автора документа. После одобрения на уровне комитета законопроект переходит на рассмотрение всего состава палаты представителей, а дальше, если его одобрят, в сенат.