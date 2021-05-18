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Bloomberg: Северная Македония вышлет российского дипломата

ИА Regnumиещё 19
2 часа назад
Власти Северной Македонии высылают российского дипломата, сообщает 18 мая агентство Bloomberg.
«Северная Македония высылает российского дипломата», — сообщило агентство. Никаких дополнительных подробностей не приводится.
Ранее власти Чехии выслали 18 сотрудников российского посольства. Прага обвинила Москву в причастности к взрыву в Вребтице в 2014 году. Россия назвала обвинения абсурдными, голословными и надуманными.
В ответ Москва выслала 20 сотрудников чешского посольства. В знак солидарности еще несколько стран выслали российских дипломатов.
Конфликты,Bloomberg,
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