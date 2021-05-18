Декларация о налогах Байдена показала резкое падение его доходов

Напомним, что прежний глава Белого дома Дональд Трамп
отказался публиковать свои налоговые декларации. Он стал первым американским президентом, который этого не сделал со времен Уотергейта в 1974 году. Сам Трамп утверждал, что он не мог этого сделать, поскольку его проверяла Налоговая служба
США. Газета The New York Times
в прошлом году сообщила, что Трамп заплатил очень мало налогов. Расследование газеты показало, что в 2017 году бизнесмен перечислил всего 750 долларов в виде федерального подоходного налога. Трамп сказал, что статья издания была "фейковой новостью".