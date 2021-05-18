Декларация о налогах Байдена показала резкое падение его доходов

Они также пожертвовали 30 704 доллара десяти благотворительным организациям. Самая большая сумма (10 тысяч долларов) была выделена Фонду Бо Байдена, который проводит кампанию против жестокого обращения с детьми и назван в честь сына президента, который умер в 2015 году в возрасте 46 лет от рака мозга.