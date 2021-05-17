Оперштаб не подтвердил данные о продлении приостановки авиасообщения с Турцией

У российских туристов есть все шансы побывать в июне на турецких курортах: сообщения СМИ о продлении ограничений на чартерные рейсы не подтвердились. "Оперативный штаб не подтверждает информацию о продлении приостановки авиасообщения с Турцией
до 30 июня", - приводит ТАСС слова представителя ведомства. Ранее "Интерфакс-Туризм" со ссылкой на сообщение авиакомпании "Аэрофлот"
сообщило, что приостановка полетов на турецкие курорты продлится до конца июня. "В связи с решением штаба при правительстве РФ
о приостановке регулярного воздушного сообщения с Турцией со 2 по 30 июня 2021 года: по авиабилетам на отмененные рейсы действуют стандартные правила вынужденного обмена/возврата", - приводит "Интерфакс-Туризм" текст письма авиакомпании. В документе, на который ссылается агентство, говорится, что авиабилеты на стоке SU/555, которые содержат рейсы в Турцию и из нее в указанный период, могут быть переоформлены на любой другой маршрут по правилам примененных тарифов, но с доплатой разницы стоимости, если она есть. В частности, речь шла о рейсах SU из Шереметьево
(Москва-Стамбул-Москва), которые отправляются по вторникам и пятницам. Агентство отмечало, что пассажиры также имеют право на оформление вынужденного возврата билетов в связи с эпидемиологической ситуацией. Получение подобного сообщения от "Аэрофлота" подтвердил и источник "Интерфакса" в авиационной отрасли. Регулярное авиасообщение между Россией и Турцией приостановлено с 14 апреля по 1 июня из-за того, что в Турции резко ухудшилась ситуация с распространением коронавируса. Остались только регулярные рейсы "Москва-Стамбул-Москва", но их максимально разрешенная частота - четыре раза в неделю: два от российской компании ("Аэрофлот") и два от турецкого перевозчика, писал ТАСС. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, решение о прекращении рейсов в Турцию принял оперативный штаб. Но чиновница допускала, что перелеты могут возобновиться, если ситуация с коронавирусом улучшится на курорте. "Я хотела бы обратить внимание, что мы внимательнейшим образом будем отслеживать ситуацию, и если ситуация в Турецкой Республике... стабилизируется, то мы будем оперативно информировать наших граждан", - приводил ее слова ТАСС 12 апреля. Турция - основное направление, по которому россияне ездили на отдых. Рекордный показатель по турпотоку был достигнут в 2019 году: тогда в Турции побывали свыше 7 млн российских туристов. В 2020 году из-за пандемии коронавируса турпоток упал больше чем втрое - до 2,1 млн россиян. В понедельник, 17 мая, в секретариате вице-премьера сообщили, что в Турцию будет направлена российская делегация. Специалисты оценят возможность возобновления туристического потока. В состав группы войдут эксперты компетентных органов российской власти и представители отраслевого сообщества. В частности, будут осмотрены России туристические объекты республики на предмет принятых мер безопасности. Готовность направить своих специалистов уже выразило Российское Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)
. "В случае положительных итогов визита оперативно проработаем совместные шаги по безопасному и комфортному восстановлению взаимных туристических потоков", - сказала глава ведомства Зарина Догузова
.