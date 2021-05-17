Путин призвал прекратить насилие в палестино-израильском конфликте

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле крайне обеспокоены растущим числом жертв в палестино-израильском противостоянии и ракетными ударами, в том числе по офисам СМИ. По словам Пескова, контактов Владимира Путина с лидерами Израиля Палестины в последние дни не было, но они при необходимости могут быть организованы.

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«Мы крайне обеспокоены в связи с тем, что такие удары имеют место, особенно принимая во внимание, что в здании располагались офисы ведущих мировых СМИ. Мы крайне обеспокоены растущим числом человеческих жертв», — сказал пресс-секретарь главы государства.

«Личных контактов Владимир Путин пока не имел, я имею в виду, ни в последние дни, ни с Палестиной. При необходимости они могут быть организованы в процессе диалога, в том числе по линии «квартета». Самым активным образом работает Министерство иностранных дел », — добавил Песков.

Официальный представитель Кремля также заявил журналистам, что на Ближнем Востоке очень хрупкая система безопасности. По его словам, в настоящий момент прилагаются энергичные усилия для прекращения сторонами нанесения ударов.

«Это смежный с нами регион. И то, что этот конфликт действительно представляет собой опасность в случае бесконтрольного разрастания и продолжения, — это очевидно, потому что многие страны находятся в достаточно сложных отношениях. И поэтому атмосфера в этом регионе В целом регион имеет достаточно хрупкую систему безопасности», — отметил Песков.

По его мнению, «огромный дефицит взаимного доверия и застарелый потенциал региональных конфликтов, конечно, не способствует стабилизации региона». «Но очень важно не давать событиям приобретать форму силового сценария», — заключил пресс-секретарь российского лидера.

«Поэтому сейчас прикладываются очень энергичные усилия и по линии «квартета» [РФ, США, ООН ЕС ], и разные страны по двусторонним каналам сейчас находятся в постоянных контактах и с израильтянами, и с палестинцами, чтобы прекратить обмен ударами», — считает Песков.

Посол Ирана в Москве Казем Джалали ранее заявил, что Россия может сыграть существенную роль в урегулировании палестино-израильского конфликта благодаря своим тесным контактам с обеими сторонами.

«Мы думаем, что Россия может сыграть очень важную роль в этом историческом отрезке времени, поскольку у нее контакты с группами сопротивления в Палестине, они сюда приезжают. Также у России хорошие отношения с Израилем», — констатировал посол. По его словам, следует использовать любые возможности, чтобы остановить насилие в регионе.

Обострение палестино-израильского конфликта началось, когда начали выселять несколько арабских семей в Восточном Иерусалиме. За этим последовали протесты и беспорядки, в ходе которых пострадали сотни человек. Протесты начались 7 мая, к боевым действиям стороны перешли 10 мая.

С начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущено более трех тысяч ракет, около 1210 из них перехвачены. В Израиле погибли 10 человек, около 50 ранены. Еврейское государство также нанесло сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате авиаударов, достигло 218, среди жертв — 58 детей.