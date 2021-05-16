Канал военного крыла ХАМАС заблокировали в Telegram

В ночь на воскресенье 16 мая мессенджер Telegram заблокировал официальный канал военного крыла палестинского движения ХАМАС «Бригады аль-Кассама». Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: seonews.ru seonews.ru

На канал «Бригады аль-Кассама» подписано более 176 тысяч пользователей.

Этот канал не может быть показан из-за нарушения правил пользования сервисом, — говорится в сообщении, возникающем вместо содержания канала.

Группировка ранее через данный канал регулярно оповещала о своих планах и проведённых операциях.

Крупнейшая эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла вечером 10 мая. Стороны начали обмениваться ракетными ударами после столкновений в Иерусалиме. Из сектора Газа по израильской территории было выпущено около 2,8 тысячи ракет, примерно 430 из них разорвались на территории палестинского анклава.

По имеющимся данным, в результате обстрелов в Израиле погибли 8 мирных граждан и один военный. Палестина после обстрелов Израилем потеряла 145 человек, ещё около одной тысячи ранены.