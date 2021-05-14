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В Раде заявили о претензиях Украины на Кубань

Газета.Ruиещё 7
2 часа назад
Депутат Рады Алексей Гончаренко выразил мнение, что Кубань должна принадлежать Украине. Такое заявление он сделал в эфире «4 канала».
В Раде заявили о претензиях Украины на Кубань
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Он возмутился тем, что Харьков и Одессу в России называют русскими городами. Парламентарий считает, что украинской стороне следует «напомнить» Москве о том, что «еще сто лет назад» жители Кубани якобы разговаривали на мове. Он заявил, что это «украинские этнические земли», которые были отрезаны от Киева «волею судьбы».
«Сегодня там много людей забыли о том, что они были частью украинства. Но все равно, я думаю, что эти корни — и по фамилиям, и по песням, и по культуре — они выглядят иначе», — сказал Гончаренко.
Парламентарий утверждает , что Кубань с ее селами и станицами скорее «больше выглядит как Украина».
Украинские политики и общественные деятели не раз заявляли о желании присоединить часть территорий России. Так, нынешний министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что страна готова «принять пару областей России». Экс-депутат Рады Татьяна Черновол, в свою очередь, заявила о необходимости готовиться к военной операции по захвату Крыма и ждать удобного момента для этого.
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