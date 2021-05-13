Путин поручил проработать предложения Росгвардии по ужесточению оборота оружия

Глава Росгвардии Виктор Золотов
предложил ввести обязательное психологическое тестирование при получении в России
медицинской справки на владение оружием. Об этом сообщает ТАСС. "Нам необходимо совместно с Минздравом
осуществлять психологическое тестирование [при получении справки]. Это необходимо делать", - сказал Золотов на совещании президента РФ Владимира Путина
с правительством. Он отметил, что это может занимать много времени, но тем не менее считает правильным выдавать подобные справки не в частных клиниках, а в госструктурах. Глава Росгвардии также добавил, что важно установить возрастной ценз в 21 год для выдачи разрешения на оружие. Выдавать полуавтоматическое оружие гражданам следует только после пяти лет владения гладкоствольным оружием, считает он. Ранее президент России Владимир Путин после трагедии в Казани поручил Золотову срочно проработать новое положение о видах оружия, которое может находиться в гражданском обороте.