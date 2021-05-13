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В ХАМАС заявили о ракетном ударе по Иерусалиму и Тель-Авиву

Газета.Ru
11 минут назад
Военное крыло движения ХАМАС "Бригады аль-Кассам" заявило, что нанесло ракетный удар по Иерусалиму и Тель-Авиву. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на сообщение военного крыла ХАМАС.
В ХАМАС заявили о ракетном ударе по Иерусалиму и Тель-Авиву
Фото: Amir Cohen/ReutersAmir Cohen/Reuters
Согласно заявлению, "Бригады аль-Кассам" подвергли ракетному обстрелу Тель-Авив "в ответ на продолжающиеся бомбардировки гражданских объектов в секторе Газа", - говорится.
В другом сообщении отмечается, что после этого силы ХАМАС нанесли ракетный удар по Иерусалиму.
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