В ХАМАС заявили о ракетном ударе по Иерусалиму и Тель-Авиву

Согласно заявлению, "Бригады аль-Кассам" подвергли ракетному обстрелу Тель-Авив "в ответ на продолжающиеся бомбардировки гражданских объектов в секторе Газа", - говорится.

В другом сообщении отмечается, что после этого силы ХАМАС нанесли ракетный удар по Иерусалиму.