В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Израиль разбомбил Минфин и Нацбанк в Газе

News.ru
49 минут назад
Израильская армия продолжает наносить точечные авиаудары по ключевым объектам инфраструктуры в Газе. Вечером, 12 мая, военные нанесли удары по зданию Минфина и офису Исламского национального банка в городе Газа. Об этом сообщил новостной портал Dunya Al Watan.
Израиль разбомбил Минфин и Нацбанк в Газе
Фото: ReutersReuters
Министерство финансов было уничтожено двумя ракетами с беспилотников. Есть ли погибшие или пострадавшие — неизвестно.
Также 12 мая был уничтожен штаб внутренней безопасности Газы и одно из самых высоких зданий анклава «Аш-Шурук», где находились офисы СМИ и различных коммерческих организаций, магазины и жилые апартаменты. Как минимум три человека погибли в результате атаки на «Аш-Шурук».
Это было частью продолжающейся агрессии в секторе Газа. Израильские самолёты продолжают бомбить жилые дома и башни, в которых размещаются учреждения и офисы средств массовой информации, — сказано в заявлении МВД Палестины.
Ранее в израильском городе Бат-Ям в центральной части страны десятки представителей местной молодёжи устроили марш и начали громить арабские магазины.
Конфликты,В мире,Армия,Минфин,МВД,Газа,Израиль,
23
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители