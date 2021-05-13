Израиль разбомбил Минфин и Нацбанк в Газе

Министерство финансов было уничтожено двумя ракетами с беспилотников. Есть ли погибшие или пострадавшие — неизвестно.

Также 12 мая был уничтожен штаб внутренней безопасности Газы и одно из самых высоких зданий анклава «Аш-Шурук», где находились офисы СМИ и различных коммерческих организаций, магазины и жилые апартаменты. Как минимум три человека погибли в результате атаки на «Аш-Шурук».