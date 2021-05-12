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В Москву приедет турецкая делегация для обсуждения поставок "Спутника V"

ТАССиещё 5
4 часа назад
МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепу Тайипом Эрдоганом подтвердил готовность российской стороны обеспечить поставки в Турцию вакцины от коронавируса "Спутник V". Об в среду сообщила пресс-служба Кремля.
Путин подтвердил Эрдогану готовность России отправить в Турцию "Спутник V"
Фото: ТАССТАСС
"Продолжено обсуждение текущего состояния и перспектив сотрудничества в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Владимир Путин подтвердил готовность российской стороны обеспечить поставки в Турцию вакцины "Спутник V". В ближайшие дни в Москву приедет турецкая делегация для обсуждения данной проблематики", - говорится в сообщении.
Путин также высказал наилучшие пожелания Эрдогану и турецкому народу в связи с предстоящим завершением священного для мусульман месяца Рамадан, отметили в пресс-службе Кремля.
Кроме того, стороны условились о продолжении регулярного двустороннего диалога на различных уровнях, говорится в сообщении.
Конфликты,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,ИТАР-ТАСС,Москва,Турция,
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