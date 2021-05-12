Путин подтвердил Эрдогану готовность России отправить в Турцию "Спутник V"

МОСКВА
, 12 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин
в телефонном разговоре с президентом Турции
Реджепу Тайипом Эрдоганом подтвердил готовность российской стороны обеспечить поставки в Турцию вакцины от коронавируса "Спутник V". Об в среду сообщила пресс-служба Кремля
.
"Продолжено обсуждение текущего состояния и перспектив сотрудничества в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Владимир Путин подтвердил готовность российской стороны обеспечить поставки в Турцию вакцины "Спутник V". В ближайшие дни в Москву приедет турецкая делегация для обсуждения данной проблематики", - говорится в сообщении.
Путин также высказал наилучшие пожелания Эрдогану и турецкому народу в связи с предстоящим завершением священного для мусульман месяца Рамадан, отметили в пресс-службе Кремля.
Кроме того, стороны условились о продолжении регулярного двустороннего диалога на различных уровнях, говорится в сообщении.