МИД РФ не назвал имена высылаемых из России сотрудников посольства США

Среди десяти дипломатов США
, высылаемых Москвой
из России
, находится пресс-секретарь американского посольства Ребекка Росс
. Об этом сама она заявила "РИА Новости". "Да, я в списке [персон нон грата]", - сказала она журналистам в ответ на вопрос. Источник в МИДе
заявил агентству, что американское руководство "ведет себя странно". Штаты первыми отказываются пускать в Вашингтон российского пресс-секретаря посольства. Дипмиссия РФ в Америке вынуждена работать без руководителя пресс-службы. Высылка Росс - очередной дипломатический укол, которыми уже больше месяца обмениваются Россия и США. В середине апреля президент США Джо Байден
ввел очередные антироссийские санкции. Среди прочих мер Вашингтон решил выслать 10 российских дипломатов, работающих в посольстве. Среди них, якобы, есть разведчики. Москва в ответ объявила нежелательными лицами десятерых американских дипломатов. Покинуть Россию они должны к 22 мая. Соответствующая нота была вручена временному поверенному в делах США в России Барту Горману. "Что касается американских дипломатов, ничего нового не произошло. Вы знаете, было опубликовано заявление в ответ на американские действия, в котором было сказано о том, что Россия в качестве ответной меры вышлет аналогичное число американских дипломатов", — сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
. 19 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
ответил на вопрос, будет ли ответ российской стороны на американские санкции болезненным. По его словам, дело совсем не в "болезненности", и Россия не является инициатором санкционного обмена. "Мы не приемлем это. Принцип взаимности является константой. Решения будут приниматься дальше, в отношении США будут приниматься меры, если санкции будут продолжаться", — подчеркнул Песков. Байден ранее заявил, что в конце января он обсудил по телефону с президентом Путиным
заявление американской разведки о вмешательстве стран, в том России, в президентские выборы. Он отметил, что разговор длился долго и начался со слов: "Я знаю вас, и вы знаете меня. Если я установлю, что это произошло, то будьте готовы". Отношения между Россией и Америкой сейчас даже хуже, чем во времена холодной войны. Во всяком случае, в годы противостояния СССР и США таких массовых высылок американских дипломатов не было. Лишь в 1986 году, в октябре СССР выдворили 30 дипломатов США, ответ Госдепа
был аналогичным. Американцев тогда заподозрили в шпионаже. Это произошло буквально накануне саммита в Рейкьявике, на котором Михаил Горбачев
встретился с Рональдом Рейганом
- после личного общения лидеров двух держав началась разрядка в отношениях. Сейчас Байден и Путин также планируют встретиться лично и обсудить накопившиеся вопросы. Российских дипломатов США также высылали — в 2016 году президент Барак Обама
приказал выдворить 35 российских дипломатов. Госдеп заявил, что россияне нарушили свой дипломатический статус. Эти действия были предприняты как ответ на якобы вмешательство России в выборы президента США. Тогда Кремль не ответил США "зеркально", лишь пригласил детей американских дипломатов на новогоднюю елку. В 2017 году в ответ на новые антироссийские санкции Владимир Путин объявил, что Москва вышлет 755 американских дипломатов, чтобы уравнять их число с российскими коллегами в Штатах - мера беспрецедентная. Американских дипломатов в Москве также лишили дачи в Серебряном бору и парковки у здания посольства на Новинском бульваре.