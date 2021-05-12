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В МИД рассказали, откуда совершались кибератаки на Россию в 2020 году

Праймиещё 16
1 час назад
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Большая часть кибератак на Россию в прошлом 2020 году была осуществлена с адресов, зарегистрированных в США, Германии и Нидерландов.
В МИД раскрыли источники кибератак на Россию в 2020 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Об этом в беседе с агентством РИА Новости рассказал замглавы МИД России Олег Сыромолотов.
"Что касается вопроса о вредоносной активности, фиксируемой с территории США, то, по данным Национального координационного центра по компьютерным инцидентам, большинство кибератак на Россию в 2020 году осуществлялось из адресного пространства США, Германии и Нидерландов", — отметил он.
Дипломат сообщил также, что нападениям подвергались объекты, связанные с:
разработками вакцин, государственного управления, финансового сектора, военно-промышленного комплекса, науки, образования, здравоохранения, транспорта.
Конфликты,Олег Сыромолотов,МИД,Москва,Россия,Нидерланды,Соединенные Штаты,Германия,
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