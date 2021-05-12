В МИД раскрыли источники кибератак на Россию в 2020 году

"Что касается вопроса о вредоносной активности, фиксируемой с территории США, то, по данным Национального координационного центра по компьютерным инцидентам, большинство кибератак на Россию в 2020 году осуществлялось из адресного пространства США, Германии и Нидерландов", — отметил он.