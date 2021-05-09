Россия, США, ЕС и ООН обеспокоены насилием в Иерусалиме

Кроме того, беспокойство вызывают «провокационные заявления некоторых политических сил, запуск ракет и воздушных шаров с зажигательной смесью из сектора Газа в направлении Израиля», а также «нападения на палестинские фермерские хозяйства» на Западном берегу Иордана. Указывается на угрозу «выселения палестинских семей из мест их исконного проживания».