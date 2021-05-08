В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

США призвали к деэскалации и прекращению насилия в Восточном Иерусалиме

ТАССиещё 2
1 час назад
Госдепартамент США в пятницу выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в Восточном Иерусалиме и призвал стороны к деэскалации.
США призвали к деэскалации конфликта в Восточном Иерусалиме
Фото: ReutersReuters
"США крайне обеспокоены в связи с продолжающимися столкновениями в Иерусалиме. <...> Это включает нападения в пятницу на израильских солдат и ответные <...> нападения на палестинцев на Западном берегу реки Иордан, которые мы недвусмысленно осуждаем", - говорится в распространенном заявлении руководителя пресс-службы ведомства Неда Прайса.
"Мы призываем израильских и палестинских должностных лиц решительно действовать в целях деэскалации напряженности и прекращения насилия. Критически важно, чтобы все стороны проявили сдержанность, воздерживались от провокационных действий и риторики, а также на словах и на деле сохраняли исторический статус-кво на Храмовой горе", - добавил сотрудник Госдепа.
Прайс отметил, что в ведомстве "глубоко обеспокоены из-за потенциального выселения палестинских семей в районах Шейх-Джаррах и Сильван, многие [из них] жили в своих домах поколениями". "Как мы неоднократно заявляли, важно избегать шагов, которые усугубляют напряженность или уводят нас дальше от мира. Это включает выселения в Восточном Иерусалиме, поселенческую деятельность, снос домов и теракты", - продолжил он.
В пятницу палестинское информационное агентство WAFA сообщило, что около 200 палестинцев получили ранения в результате столкновений с израильскими полицейскими в Восточном Иерусалиме. По его данным, основные стычки происходили возле мечети Аль-Акса. Полицейские стреляли по верующим резиновыми пулями, а также использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ, уточняет агентство. Затем свыше 200 полицейских штурмовали дворы мечети и крытые молитвенные залы, силой заставляя находящихся там покинуть Аль-Аксу.
Конфликты,В мире,Нед Прайс,Госдеп США,Иерусалим,Соединенные Штаты,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители