США призвали к деэскалации конфликта в Восточном Иерусалиме

"Мы призываем израильских и палестинских должностных лиц решительно действовать в целях деэскалации напряженности и прекращения насилия. Критически важно, чтобы все стороны проявили сдержанность, воздерживались от провокационных действий и риторики, а также на словах и на деле сохраняли исторический статус-кво на Храмовой горе", - добавил сотрудник Госдепа.

Прайс отметил, что в ведомстве "глубоко обеспокоены из-за потенциального выселения палестинских семей в районах Шейх-Джаррах и Сильван, многие [из них] жили в своих домах поколениями". "Как мы неоднократно заявляли, важно избегать шагов, которые усугубляют напряженность или уводят нас дальше от мира. Это включает выселения в Восточном Иерусалиме, поселенческую деятельность, снос домов и теракты", - продолжил он.