США призвали к деэскалации конфликта в Восточном Иерусалиме

В пятницу палестинское информационное агентство WAFA
сообщило, что около 200 палестинцев получили
ранения в результате столкновений с израильскими полицейскими в Восточном Иерусалиме. По его данным, основные стычки происходили возле мечети Аль-Акса. Полицейские стреляли по верующим резиновыми пулями, а также использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ, уточняет агентство. Затем свыше 200 полицейских штурмовали дворы мечети и крытые молитвенные залы, силой заставляя находящихся там покинуть Аль-Аксу.