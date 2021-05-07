Вывешенные в центре Владивостока флаги, напоминающие стяг ВМС Японии, заменят

ВЛАДИВОСТОК, 7 мая. /ТАСС/. Знамена, вывешенные к 9 мая в центре Владивостока с изображением Ордена Отечественной войны на фоне красно белых лучей, напоминающие флаг ВМС Японии, заменят, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе администрации города.
Фотографии размещенных на центральной площади Владивостока флагов с изображением Ордена Отечественной войны, распространенные ранее в соцсетях, вызвали резонанс и недовольство местных жителей. Они отметили, что знамена на фоне красно белых лучей похожи на символику ВМС Японии, с которой СССР воевал во время Великой Отечественной войны на Дальнем Востоке.
"[Флаги] будут заменены. Подрядчик неверно истолковал условия, указанные в каталоге оформления улиц, рекомендованного к использованию в работе оргкомитетом "Победа", - сказали в пресс-службе городской администрации.