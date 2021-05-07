Вывешенные в центре Владивостока флаги, напоминающие стяг ВМС Японии, заменят

Фотографии размещенных на центральной площади Владивостока флагов с изображением Ордена Отечественной войны, распространенные ранее в соцсетях, вызвали резонанс и недовольство местных жителей. Они отметили, что знамена на фоне красно белых лучей похожи на символику ВМС Японии, с которой СССР воевал во время Великой Отечественной войны на Дальнем Востоке.