Стало известно о еще одном досье с компроматом на Трампа

Сбор компромата на Трампа начался в 2015 году. Первоначально это делалось по заказу сторонников Республиканской партии США, критиковавших миллиардера, который вступил в борьбу за высший государственный пост. Заказ получила компания Fusion GPS, позднее к работе над "досье" был подключен Стил и его лондонская фирма. Когда Тр
амп стал наиболее вероятным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты, республиканцы, по данным газеты The New York Times
, прекратили финансирование работы Fusion GPS, однако их сменили демократы. В частности, установлено, что Стил получал деньги от Национального комитета Демократической партии США и предвыборного штаба Хиллари Клинтон.