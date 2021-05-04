Стало известно о еще одном досье с компроматом на Трампа

По данным издания, второе "досье", как и первое, содержало информацию, не проходившую процедуры перепроверки и анализа. The Daily Telegraph пишет, что Стил передал ФБР новые данные о якобы связях бывшего руководителя предвыборного штаба республиканца Пола Манафорта с Россией. "Досье" включало утверждения о наличии у Москвы дополнительных компрометирующих сведений о любовных связях самого Трампа.