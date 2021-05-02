Захарова прокомментировала планы G7 бороться с "российской пропагандой"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
прокомментировала слова министра иностранных дел Великобритании
Доминика Рааба, процитировав святого Антония. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва". "Наступят последние времена, когда девять больных придут к одному здоровому и скажут: ты болен, потому что ты не такой, как мы", - сказала Захарова. Она также заявила, что Москву
в распространении пропаганды обвиняют те, кто сам ей активно занимаются. "Впору задуматься, почему насквозь больные пропагандой страны, использовавшие ее не раз для оправдания вооруженного вторжения и свержения правительств (именно так действовали Британия и США в Ираке, придумав историю про химическое оружие), обвиняют в собственных грехах нашу страну", — отметила она. Так Захарова высказалась насчет слова главы британского МИД о том, что Россия и Китай своими действиями в медийном пространстве "пытаются сеять недоверие" к странам Запада, например, распространяя дезинформацию о вакцинах от коронавируса и о вмешательстве в выборы. Рааб заявил, что страны Группы (G7) рассмотрят вопрос о создании коллективных механизмов реагирования для противодействия "российской пропаганде и дезинформации", например, распространяя дезинформацию о вакцинах от коронавируса и о вмешательстве в выборы.