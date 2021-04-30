Таджикистан и Киргизия остановили вооруженный конфликт

Таджикистан и Киргизия договорились прекратить приграничный вооружённый конфликт и отвести войска, после чего собрать рабочую группу для создания условий переговоров. Об этом сообщает Национальное информационное агентство Таджикистана "Ховар".

"Комиссии по урегулированию вооружённого конфликта на приграничных районах РТ и КР (Таджикистана и Киргизии) ... обсудили причины и последствия инцидента, пришли к обоюдному согласию прекратить вооружённый конфликт, отвести личный состав и боевую технику к местам постоянной дислокации, принять меры к недопущению эскалации напряжённости", - говорится в сообщении.

Отмечается, что две страны также договорились создать совместную рабочую группу из числа сотрудников правоохранительных органов и сотрудников исполнительной власти двух стран для полной реализации намеченных мер, а также создания условий для плодотворных переговоров.

Ранее Таджикистан открыл огонь по киргизским пограничным заставам. По данным СМИ, сначала началась перестрелка в местности "Головной", в результате которой пострадали гражданские лица и военные Киргизии.

После этого Таджикистан открыл огонь по пограничным заставам "Капчыгай", "Мин-Булак", "Достук", а также по пограничным постам "Кожогар" и "Булак-Баши". В результате минометного обстрела произошло возгорание здания пограничной заставы "Достук" Баткенского пограничного отряда.