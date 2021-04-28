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Донецкой народной республики, представитель республики на минских переговорах Наталья Никонорова
по итогам заседания Контактной группы заявила, что представители Киева в КГ упорно пытаются подменить выполнение обязательств по соблюдению постоянного режима прекращения огня в Донбассе введением временных перемирий. Никанорова напомнила, что координационный механизм предусмотрен дополнительными мерами по контролю за перемирием от 22 июля 2020 года, однако действие такого механизма с осени прошлого года заблокировано украинской стороной.