В Европе хотят "наказать" Россию за коррупцию внутри страны

Европарламент призывает ЕС ввести санкции против России за коррупционные преступления и подвергнуть санкциям "российских олигархов", следует из опубликованного проекта резолюции ЕП, принятие которой ожидается в четверг по итогам пленарной сессии.

Уточняется, что решение Европарламента не обязательно к исполнению, а является рекомендацией для стран Евросоюза.

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"Европарламент призывает ЕС в дополнение к глобальному режиму санкций за нарушение прав человека утвердить европейский антикоррупционный санкционный режим < >, страны-члены ЕС не должны более быть гостеприимным местом для российского богатства и инвестиций неясного происхождения", — говорится в проекте документа.

В парламенте подчеркнули, что "такие страны как Кипр, Болгария, Мальта должны отказаться от программ "золотых паспортов".

В проект резолюции, помимо этого, включен призыв заморозить европейские активы олигархов, близких к властям РФ, а также активы их семей, и аннулировать их визы в Европу.

"В случае военного вмешательства России на Украине активы в ЕС близких к российским властям олигархов и их семей необходимо заморозить, визы должны быть отменены", —сказано в документе.

Западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что Запад выдает желаемое за действительное, считая, что Россия "пошла на попятную", завершив военные учения в западной части страны.