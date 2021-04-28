В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Европарламент разработал резолюцию, предусматривающую отключение России от Swift

Суть событийиещё 1
2 часа назад
Группа депутатов Европарламента разработала проект резолюции, в которой среди предложенных мер воздействия на Россию указаны отключение от системы банковских платежей Swift и остановка реализации проекта "Северный поток - 2". В документе указывается, что нынешнее состояние отношений ЕС и России вызвано продолжающейся дестабилизацией на Украине и враждебными действиями в Европе, такими как вмешательство в выборы, кибератаки, ответственность за которые возлагается на российскую сторону. В документе упоминается наращивание военного присутствия на границах с Украиной, незаконная деятельность в Чехии, а также нарушение прав человека в самой России. Авторы документа предлагают отключить Россию от межбанковской системы Swift, остановить достройку "Северного потока - 2", отказаться от импорта российской нефти и газа, а также запустить режим санкций в отношении российских олигархов. Такие меры предлагается принять в том случае, если наращивание военных сил на границе перерастет во вторжение на Украину со стороны России.
Европарламент призвал ввести санкции против олигархов из России
Фото: Суть событийСуть событий
Конфликты,Европарламент,ЕС,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители