Европарламент призвал ввести санкции против олигархов из России

Группа депутатов Европарламента
разработала проект резолюции, в которой среди предложенных мер воздействия на Россию
указаны отключение от системы банковских платежей Swift и остановка реализации проекта "Северный поток - 2". В документе указывается, что нынешнее состояние отношений ЕС
и России вызвано продолжающейся дестабилизацией на Украине и враждебными действиями в Европе, такими как вмешательство в выборы, кибератаки, ответственность за которые возлагается на российскую сторону. В документе упоминается наращивание военного присутствия на границах с Украиной, незаконная деятельность в Чехии, а также нарушение прав человека в самой России. Авторы документа предлагают отключить Россию от межбанковской системы Swift, остановить достройку "Северного потока - 2", отказаться от импорта российской нефти и газа, а также запустить режим санкций в отношении российских олигархов. Такие меры предлагается принять в том случае, если наращивание военных сил на границе перерастет во вторжение на Украину со стороны России.