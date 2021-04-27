Зачем в Киеве подняли тему Минских соглашений

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал слова украинского лидера об изменении Минских соглашений тревожным сигналом. Ранее Владимир Зеленский заявил о необходимости реформировать договор или вовсе отказаться от него. Одновременно глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил СМИ, что формула Штайнмайера якобы предусматривает передачу Киеву контроля над границей с Россией до проведения выборов в ДНР и ЛНР. По мнению экспертов, подобная риторика преследуют одну цель — нарушить достигнутый в 2015 году компромисс. Аналитики считают, что таким образом Киев надеется взять реванш за военное поражение в Донбассе.

Фото: © REUTERS / Oleksandr Klymenko © REUTERS / Oleksandr Klymenko

Заявление украинского президента Владимира Зеленского о необходимости изменения минского формата и добавления к нему других стран является тревожным сигналом. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это (слова Зеленского. — RT) очередной тревожный сигнал. Мы неоднократно говорили о том, что это очень непростая ситуация, это лишний раз на высшем уровне, наверное, демонстрация того, что Украина хотела бы минский процесс видоизменить, а его видоизменить, не положив собственно ему конец, просто невозможно», — подчеркнул Песков.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский в интервью газете Financial Times заявил о необходимости реформирования или отмены Минских соглашений.

«Есть два варианта: можно изменить минский формат, скорректировать его; или можно использовать какой-то другой формат», — заявил Зеленский.

По его словам, на переговоры об отводе войск от короткого участка линии соприкосновения ушло два года, а на полную реализацию Минских соглашений уйдёт «целая жизнь».

Политик напомнил , что участвует в процессе, план которого был составлен ещё до начала его президентства.

«Я сейчас участвую в процессе, разработанном до моего вступления в должность. В данной ситуации минский процесс должен быть гибче. Он должен служить целям настоящего, а не прошлого», — заявил украинский лидер.

Зеленский также призвал Запад поддержать изменение Минских соглашений и выступил за расширение состава нормандской группы.

Как отмечают эксперты, Минские соглашения стали результатом серьёзного компромисса враждующих сторон, и попытки Киева разрушить или переписать договор могут привести к плачевным последствиям.

«Такие попытки предполагают отказ от достигнутого компромисса, итога взаимных уступок между Киевом и республиками Донбасса. И нынешние предложения Киева направлены на его слом, украинские власти хотят перетянуть баланс на свою сторону, чтобы выйти из конфликта не через диалог, а через свою победу при помощи дипломатической возни», — отметил в комментарии RT замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Александр Михайленко. Похожей точки зрения придерживается и заведующий кафедрой международной безопасности и внешнеполитической деятельности России РАНХиГС

«Минские соглашения стали балансом для сторон, Киев не может переформатировать документ, поскольку он выражает не только его интересы. Для такого решения нужно согласие всех подписантов. В целом же такие переговоры и соглашения — очень тонкая вещь. Легко отказаться от какого-то формата, но найти замену всегда гораздо трудней», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

По мнению Михайленко, украинское руководство выдвигает инициативы по изменению Минских соглашений не столько ради разрешения конфликта, сколько ради укрепления собственных внутриполитических позиций.

Формальные зацепки

Это не единственное громкое заявление, сделанное украинской стороной за последнее время на тему донбасского урегулирования. Так, накануне глава делегации Киева в трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук сообщил об «историческом» событии во время последнего заседания ТКГ. По словам экс-президента Украины, украинские предложения по принятию дополнительных мер контроля за соблюдением режима тишины в Донбассе были взяты за основу обсуждения, хотя свои инициативы выдвигала также Россия и представители донбасских республик.

«Это впервые. И даже руководитель ТКГ, посол от ОБСЕ сказал, что это историческое событие», — заявил Кравчук в эфире телеканала «Дом».

Комментируя заявление Кравчука, представитель самопровозглашённой Луганской народной республики в политической подгруппе контактной группы по Донбассу Родион Мирошник отметил, что на минувшей неделе было заседание только группы по безопасности, где в очередной раз обсуждался координационный механизм дополнительных мер по обеспечению устойчивого режима прекращения огня.

«То есть были рассмотрены одни из очередных рабочих документов. Никакого прорыва и договорённостей там не было», — заявил Мирошник в комментарии RT.

Ещё одно заявление сделал глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью изданию Liga.net. Он сообщил, что формула Штайнмайера якобы предусматривает изменение сроков передачи границы с Россией украинским властям.

Ермак объяснил это тем, что легитимность выборов в Донбассе должна будет подтвердить специальная миссия ОБСЕ. А она сможет сделать это только при условии, что выборы пройдут в соответствии с «Копенгагенскими принципами», один из которых предусматривает, что на момент проведения выборов граница должна контролироваться правительством страны, в которой проходит голосование. Поэтому якобы, дав согласие на имплементацию формулы Штайнмайера в украинское законодательство, стороны априори согласовали передачу границы Украине не после, а до проведения выборов, уверен Андрей Ермак.

Как пояснил в комментарии RT директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник , говоря о «Копенгагенских принципах» глава президентского офиса имел в виду обязательства по проведению демократических выборов в странах-участницах ОБСЕ.

«Эти критерии являются основой для работы мониторинговой миссии ОБСЕ. Но я не знаю примеров, когда они полностью абсолютно соблюдались. Надо понимать, что статус этих критериев — внутренний документ ОБСЕ, который регулирует деятельность её мониторинговых миссий. И только ОБСЕ может трактовать собственные нормы», — отметил эксперт в беседе с RT.

По словам Родиона Мирошника, заявление Ермака является новой попыткой искажения Минских соглашений.

«Суть соглашений очень простая. ЛНР и ДНР могут вернуться в правовое поле Украины только после выполнения целого ряда условий. И только после этого начнётся процесс передачи контроля над границей, что станет завершением политического урегулирования. Это и есть основополагающий принцип Минских соглашений. Попытки найти какие-то двойные смыслы обречены на провал, хотя в Киеве постоянно ищут новые трактовки, формальные зацепки, которых в соглашениях никогда не было», — отметил Мирошник.

Это мнение разделяет Владимир Жарихин. По словам эксперта, аргументы офиса Зеленского не имеют оснований.

«Сама формула Штайнмайера не предусматривает того, о чём говорят в Киеве. Фактически таким образом украинское руководство отвергает не только Минские соглашения, но и формулу Штайнмайера», — считает эксперт.

Надежда на реванш

Напомним, в тексте подписанных сторонами в начале 2015 года Минских соглашений говорится, что восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта должно начаться «в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования». Урегулирование включает местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основании украинского законодательства.

Условием передачи контроля над границей является также выполнение 11 пункта соглашений — речь идёт о проведении на Украине конституционной реформы на предмет децентрализации «с учётом особенностей» отдельных районов Донбасса. Кроме того, 11 пункт Минских соглашений предусматривает принятие Украиной постоянного законодательства об особом статусе этих районов.

Минские соглашения являются единственной основой для мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом ранее заявил полпред РФ на минских переговорах Борис Грызлов

Эту точку зрения разделяют и в ЕС . Как заявил в начале апреля министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан , Франция и Германия считают необходимым продолжать переговоры в нормандском формате ради полного выполнения Минских соглашений.

При этом Киев тормозит реализацию мирного плана. Так, украинские власти саботируют проведение заложенных в «Минске» политических реформ. Ради выхода из этого положения была предложена так называемая формула Штайнмайера, основанная на предложении экс-министра иностранных дел ФРГ. Идея появилась в октябре 2015 года, однако договориться о её финальной формулировке сторонам удалось только к осени 2019 года.

Тогда Киев подписал формулу Штайнмайера и согласился имплементировать её в украинское законодательство. Согласно этим условиям, Киев должен сначала обеспечить действие временного особого статуса этих районов Донбасса, затем там должны пройти местные выборы по украинскому законодательству. Если ОБСЕ признает голосование, особый статус начнёт действовать на постоянной основе.

Эксперты сомневаются, что Киев в обозримой перспективе выполнит свои обязательства в рамках Минских соглашений.

«Главную роль в этой ситуации играют политические мотивы Киева. А рассуждения юридического толка лишь служат политическим целям. Сейчас Киев настаивает на пересмотре Минских соглашений, но только на их основе можно разрешить конфликт. Никаких подходящих ситуации альтернатив предложено не было. Так что Минские соглашения — самый реальный путь урегулирования», — считает Александр Михайленко.

По словам Владимира Жарихина, Киев продвигает идею пересмотра Минских соглашений в надежде взять таким образом реванш за военное поражение в Донбассе.