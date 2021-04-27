В Болгарии оценили идею взорвать АЭС на Украине назло России

Читатели болгарской газеты «Факты» оценили намерение представителей Запорожской АЭС взорвать станцию, чтобы помешать России
. Соответствующее заявление было размещено в Telegram-канале украинской АЭС.
По словам авторов публикации, если Москва
попробует помешать Киеву
навести конституционный порядок в Донбассе и Крыму
, она заплатит «высокую цену», поскольку Украина
располагает определённым «оружием», которое готова задействовать.
Мы можем загрузить все 13 реакторов ВВЭР-1000 ядерным топливом Westinghouse, и у нас есть герои, у которых не дрогнет рука выполнить последний приказ, — говорится в публикации.
Болгарские читатели неодобрительно отреагировали на такое заявление украинских энергетиков.
Ядерный шантаж? Их только за эти слова уже можно стереть с лица земли!
И это они-то герои? Из-за своей слабости и глупости уничтожат всю Европу.
Ряд комментаторов уверены, что украинцы блефуют, делая подобные самоубийственные заявления, и научили их этому США, которые имеют собственную выгоду.
Если Европа будет уничтожена, им будет хорошо... Так же, соросоидные предатели?
Русские сделали им реакторы, а они тренируются взрывать их. Один раз якобы случайно. Теперь нарочно. Идиоты. Как и их ментор.
Один из пользователей отметил, что такое заявление является провокацией, и призвал применить определённые меры к его авторам.
Но неплохо бы уволить этих героев, готовых уничтожить свою же страну! — написал он.
Кроме того, осведомлённые пользователи сообщили, что взорвать реакторы, использующиеся на Запорожской АЭС, практически невозможно.
26 апреля 2021 года исполнилось 35 лет катастрофе на Чернобыльской АЭС. Кроме многочисленных жертв и огромного экономического ущерба, Советский Союз вынужден был приостановить планы экономической интеграции с Европой. Последствия этой аварии граждане бывшего СССР ощущают до сих пор.