Читатели болгарской газеты «Факты» оценили намерение представителей Запорожской АЭС взорвать станцию, чтобы помешать России . Соответствующее заявление было размещено в Telegram-канале украинской АЭС.

По словам авторов публикации, если Москва попробует помешать Киеву навести конституционный порядок в Донбассе и Крыму , она заплатит «высокую цену», поскольку Украина располагает определённым «оружием», которое готова задействовать.

Мы можем загрузить все 13 реакторов ВВЭР-1000 ядерным топливом Westinghouse, и у нас есть герои, у которых не дрогнет рука выполнить последний приказ, — говорится в публикации.

Болгарские читатели неодобрительно отреагировали на такое заявление украинских энергетиков.

Ядерный шантаж? Их только за эти слова уже можно стереть с лица земли!

И это они-то герои? Из-за своей слабости и глупости уничтожат всю Европу.

Ряд комментаторов уверены, что украинцы блефуют, делая подобные самоубийственные заявления, и научили их этому США, которые имеют собственную выгоду.

Если Европа будет уничтожена, им будет хорошо... Так же, соросоидные предатели?

Русские сделали им реакторы, а они тренируются взрывать их. Один раз якобы случайно. Теперь нарочно. Идиоты. Как и их ментор.

Один из пользователей отметил, что такое заявление является провокацией, и призвал применить определённые меры к его авторам.

Но неплохо бы уволить этих героев, готовых уничтожить свою же страну! — написал он.

Кроме того, осведомлённые пользователи сообщили, что взорвать реакторы, использующиеся на Запорожской АЭС, практически невозможно.