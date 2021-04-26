Путин обсудил с Макроном Донбасс и отношения с Чехией

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В разговоре была выражена обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности на юго-востоке Украины.

«Владимир Путин обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обос тряет обстановку на линии соприкосновения, игнорирует положения Минских соглашений. Акцентирована необходимость неукоснит ельного выполнения киевскими властями ранее достигнутых договоренностей, прежде всего — по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса. В свою очередь Эммануэль Макрон информировал по существу недавно прошедших в Париже переговоров с президентом Украины. Подтвержден настрой на продолжение плотного взаимодействия России и Франции в «нормандском формате», — говорится в сообщении.

Также президенты рассмотрели ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Стороны «с удовлетворением констатировали, что обстановка остается спокойной», — указывают в Кремле.

При обсуждении положения в Ливии Владимир Путин и Эммануэль Макрон высказались за дальнейшее содействие продвижению политического процесса с участием всех ключевых ливийских сил.

«Президенты России и Франции также обменялись мнениями по тематике борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

По просьбе Эммануэля Макрона Владимир Путин прокомментировал нынешнее состояние российско-чешских отношений, подчеркнув абсурдный характер выдвинутых Прагой в адрес России обвинений и предпринятых действий», — отмечает пресс-служба.