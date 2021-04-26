Путин обсудил с Макроном Донбасс и отношения с Чехией

«Владимир Путин обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку на
линии соприкосновения, игнорирует положения Минских соглашений. Акцентирована необходимость неукоснительного
выполнения киевскими властями ранее достигнутых договоренностей, прежде всего — по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса. В свою очередь Эммануэль Макрон информировал по существу недавно прошедших в Париже переговоров с президентом Украины. Подтвержден настрой на продолжение плотного взаимодействия России и Франции в «нормандском формате», — говорится в сообщении.