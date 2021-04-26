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Кремль: Путин и Макрон в телефонном разговоре особое внимание уделили внутриукраинскому конфликту

BFM.RUиещё 6
8 часов назад
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в телефонном разговоре, состоявшемся по инициативе французской стороны, особое внимание уделили внутриукраинскому конфликту. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Кремля.
Путин обсудил с Макроном Донбасс и отношения с Чехией
Фото: APAP
В разговоре была выражена обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности на юго-востоке Украины.
«Владимир Путин обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения, игнорирует положения Минских соглашений. Акцентирована необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями ранее достигнутых договоренностей, прежде всего — по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса. В свою очередь Эммануэль Макрон информировал по существу недавно прошедших в Париже переговоров с президентом Украины. Подтвержден настрой на продолжение плотного взаимодействия России и Франции в «нормандском формате», — говорится в сообщении.
Также президенты рассмотрели ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Стороны «с удовлетворением констатировали, что обстановка остается спокойной», — указывают в Кремле.
При обсуждении положения в Ливии Владимир Путин и Эммануэль Макрон высказались за дальнейшее содействие продвижению политического процесса с участием всех ключевых ливийских сил.
«Президенты России и Франции также обменялись мнениями по тематике борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
По просьбе Эммануэля Макрона Владимир Путин прокомментировал нынешнее состояние российско-чешских отношений, подчеркнув абсурдный характер выдвинутых Прагой в адрес России обвинений и предпринятых действий», — отмечает пресс-служба.
Также в сообщении отмечается, что стороны затронули ситуацию вокруг Алексея Навального.
Конфликты,Прямая линия с Владимиром Путиным,Эммануэль Макрон,Алексей Навальный,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,Украина,Франция,
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